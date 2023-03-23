Путин подписал указ об учреждении медали «За храбрость» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды – медали «За храбрость» I и II степеней.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что «медалью «За храбрость» награждаются граждане РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Согласно указу, ее могут быть удостоены также и иностранные граждане и лица без гражданства. В списке медалей эта награда будет третьей после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». В документе отмечается, что она носится на левой стороне груди и располагается после медали «За отвагу». Награждать ею можно в том числе посмертно, говорится в положениях указа.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года Путин учредил медали «50 лет БАМ» и «За развитие Сибири и Дальнего Востока»