Социологи назвали самое популярное направление дополнительной подготовки у школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый третий родитель предпочитает отдать своего ребенка в спортивную секцию. Это направление допподготовки лидирует среди всех возможных. Почти четверть детей посещают творческие кружки. На третьем месте оказались курсы иностранных языков. Еще 15% родителей выбирают для своих чад занятия по IT-направлениям программирования или робототехники. Результаты опроса привела Газета.ru.

Также социологи выяснили, что 96% детей посещают дополнительные занятия в школе или вне ее. У половины из них несколько разных кружков в расписании. Трое из четверых родителей считают, что выбранное направление подготовки в будущем может стать профессией для их ребенка.

На дополнительные курсы по 32% родителей тратят от пяти до десяти тыс. рублей и менее пяти тыс. в месяц. Каждая четвертая семья выделяет на эти цели от 10 до 20 тыс. рублей. Остальные 10% тратят на дополнительные занятия более 20 тыс. рублей в месяц.

Часть детей занимается вне школы с репетиторами. Это поможет им более успешно в будущем сдать ЕГЭ. Как сообщал ОТР, в России стартовал досрочный период его сдачи.

Психолог Александр Асмолов посоветовал родителям найти общее дело со своими детьми, чтобы сблизиться с ними и построить доверительные отношения, пишут «Известия».