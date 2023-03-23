Мишустин назвал повышение качества жизни российских граждан главной задачей правительства

Мишустин назвал рост уровня жизни россиян главной задачей правительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год назвал повышение качества жизни граждан России основной задачей правительства.

“У нас могут быть различные политические взгляды, но мы едины в одном – в стремлении сделать жизнь наших людей лучше. В этом и есть основная задача правительства, это повышение качества жизни наших граждан” – заявил министр. Также Мишустин поблагодарил своих коллег за неравнодушное отношение к вопросам, которые он поднял в своем выступлении.

Напомним, Михаил Мишустин вместе с членами кабмина приехал в Госдуму, чтобы представить отчет о работе правительства за прошлый год в четверг, 23 марта 2023 года. В ходе своего отчета премьер отметил, что 2022 год прошел под знаком беспрецедентных санкций Запада, однако правительству удалось сохранить уровень жизни россиян.