Суд в Москве заочно арестовал блогера Максима Каца* за фейки о российской армии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

«Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Каца Максима Евгеньевича* меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

В случае задержания блогера в России или его экстрадиции в РФ он будет арестован на два месяца.

Как писал сайт KP.RU, осенью прошлого года Кац был объявлен в уголовной розыск.

Напомним, в июле 2022 года Минюст России внес Максима Каца* в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Вместе с ним в список включили политика Илью Яшина*, блогера Веронику Белоцерковскую* и актрису Татьяну Лазареву*.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом