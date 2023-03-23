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НовостиОбщество23 марта 2023 15:02

Глава Минпросвещения России Кравцов призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Все решения в сфере образования должны тщательно обсуждаться, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минпросвещения России Кравцов призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Кравцов призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В сфере образования не следует принимать сиюминутные решения, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя возможную отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«На мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения сиюминутные в сфере образования», – сказал глава Минпросвещения журналистам.

Напомним, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что в ведомстве не ведется обсуждений об отмене ЕГЭ в связи с выходом России из Болонской системы образования.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин считает, что полная отмена ЕГЭ вряд ли поможет улучшить качество и доступность образования. По мнению главы государства, у ЕГЭ есть свои минусы, однако он дает возможности детям с периферии учиться в ведущих высших школах страны.