Родители тройняшек получили от властей Ленинградской области сертификат на 3 млн рублей

Наталья и Егор Сонины из Выборга стали родителями тройняшек Льва, Романа и Федора. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Наталья и Егор Сонины - молодые супруги из Ленинградской области. В августе у них появились на свет сразу трое сыновей: Лев, Роман и Федор. Власти региона поздравили многодетную семью с прибавлением и вручили родителям тройняшек сертификат на 3 миллиона рублей.

По нормам Социального кодекса Ленинградской области, таким семьям полагаются региональные выплаты – по миллиону рублей на каждого ребенка. Единоразовая поддержка оказывается в виде сертификата на приобретение жилья. Документ Наталье и Егору вручили в среду, 23 марта, во время заседания правительства области.

- Очень рад за семьи, в которых рождается сразу трое детей! Регион поддерживает их сертификатом для приобретения жилья. Кроме того, на каждого ребенка супругам выплачивается по 100 тысяч рублей, есть и другие льготы, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Это была пятая семья, в которой родилась тройня и которая обратилась за сертификатом в 2022 году. Сейчас ожидаем принятие решения еще по одной такой семье из Всеволожского района.

Семья Сониных живет в Выборге. Егор работает в «Федеральной сетевой компании – Россиети», Наталья является сотрудником «Почты России». Супруги уже воспитывают старшего сына Максима.

Сертификат на 3 млн рублей супругам вручили в ходе заседания регионального правительства. Фото: Telegram-канал администрации Ленинградской области.

В мае прошлого года такой же сертификат от областных властей получили Александр и Надежда Гамиловских из Выборгского района. У них родились девочки - тройняшки Анна, Любовь и Лидия. Ранее, в апреле, три миллиона рублей на улучшение жилищных условий получили родители тройни из Никольского Гатчинского района. Леонид Степанов и Елена Розбицкая стали родителями малышей Екатерины, Ксении и Михаила.

Законопроект, предусматривающий выплату 3 миллионов рублей семьям, в которых появились на свет тройняшки, в Ленинградской области приняли в 2014 году. Многодетные родители могут воспользоваться своим правом в течение трёх лет после получения сертификата. Приобретаемое ими жилье должно находиться на территории Ленинградской области, быть пригодным для постоянного проживания и отвечать установленным санитарным нормам.