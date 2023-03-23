Пригожин сообщил о подготовке резерва ВСУ в 200 тысяч человек Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины подготовили резерв численностью около 200 тысяч человек, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники, различные бронированные машины, танки Leopard и подготовили резервов порядка 200 тысяч человек», – сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, Пригожин заявил, что украинская армия сосредоточила вокруг Артемовска более 80 тысяч военных. По его мнению, с помощью этой группировки Киев может попытаться пойти на Белгород, либо на Валуйки через линию Сватово – Кременная.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел возможные сценарии контрнаступления ВСУ и выяснил, насколько российские военные к нему готовы. По его словам, в ходе недавних разведок боем ВСУ на Запорожском направлении бойцы ВС России не только показали готовность к любым внезапным атакам, но и проявили настоящий боевой азарт и почувствовали вкус победы.