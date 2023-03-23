Блинкен заявил о непричастности федеральных агентств США к диверсии на "Северных потоках"

В США заявили о непричастности к подрыву "Северных потоков" Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о непричастности ни одного американского федерального агентства к подрывам российских газопроводов “Северные потоки”. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США в Четверг, 23 марта 2023 года.

Напомним, Сеймур Херш в своем расследовании диверсии на “Северных потоках” пришел к выводу, что взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы летом 2022 года во время учений НАТО. МИД России неоднократно призывал провести честное и прозрачное расследование подрывов “Северных потоков” под эгидой ООН, но в организации отказали принять резолюцию России.

В начале марта 2023 года издание New York Times опубликовало расследование, в котором обвинила в диверсии “некую проукраинскую группировку”. Сеймур Херш высмеял это расследование за отсутствие источников, также данную версию отвергли и украинская и российская стороны. Дания, Германия и Швеция начали собственное расследование данной версии, однако Россию к расследованию не допускают.