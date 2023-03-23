Путин присвоил атаману Александру Власову высший чин казачьего генерала

Александр Власов был назначен войсковым атаманом Кубанских казаков 1 мая 2021 года Фото: slavakubani.ru.

Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала Александру Власову, атаману Кубанского казачьего войска. Об этом стало известно из опубликованного 23 марта 2023 года на государственном интернет-портале правовой информации соответствующего указа президента.

Напомним, Кубанское казачье войско активно участвует в проведении специальной военной операции. Более 4 тысяч кубанских казаков находятся в зоне СВО. Сайт KP.RU недавно рассказывал, как вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и главный атаман России Николай Долуда проверили в ЛНР подготовку отряда спецназначения «Кубань».

Также недавно кубанские казаки за неделю собрали 35 тонн гуманитарных грузов и отправили в зону спецоперации. Всего с момента начала СВО казаки доставили более 1230 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, для военных они изготавливают окопные свечи и маскировочные сети.