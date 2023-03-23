Косметолог Шлега дала советы для здорового вида лица Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог, косметолог Кристина Шлега в разговоре с Газетой.ru поделилась, как правильно ухаживать за кожей лица. Так, в списке советов — подбор правильной и хорошей косметики, массажи, отказ от сладкого и здоровый сон.

Косметолог рассказала, что от отеков помогут кремы с дренажным эффектом, а от тусклости и дряблости спасут кислоты, ретинол или ниацинамид.

Шлега посоветовала не пренебрегать массажами — ручными, баночный или Гуаша. А вот гимнастика может только навредить.

Очень важно наладить правильное питание: ограничить сладкое, отказаться от мучного, есть достаточно белка, потреблять мясо, рыбу, ягоды, зеленые овощи и орехи.

Состояние кожи также зависят и от здорового сна.

А вот подтянуть кожу лица, если вам уже 40, домашними методами не получится. Врач-дерматолог, косметолог Алмагуль Уразалина рассказала «Известиям», что справиться с возрастными изменениями можно только комплексные аппаратные процедуры. При этом врач-дерматолог Владимир Ивкин заявил, что к косметологам целесообразно ходить только до 45 лет. Дальше обращаться за красотой имеет смысл только к пластическим хирургам, передает его слова RT.