Иммунолог Крючков перечислил симптомы сибирской язвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог Николай Крючков перечислил симптомы сибирской язвы. К ним относятся особая сыпь, высокая температура, боли в мышцах, рвота и тошнота. При появлении этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, передает слова специалиста Lenta.ru.

Кожная форма сибирской язвы отличается характерной сыпью — тело покрывается красно-коричневыми бугорки, которые потом превращаются в пузырьки, а затем в струп.

Крючков отметил, что недавние случаи на подозрения сибирской язвы в Подмосковье и Чувашии не особо примечательные — в год в России регистрируют пару десятков пациентов с таким диагнозом. Они заражаются при сельхозработах от больных животных.

Болезнь может передаваться от человека к человеку, но контагиозность язвы низка. Для заражения нужен контакт высыпаний с желательно поврежденной кожей другого человека.

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок пояснил телеканалу «360», что сегодня проблема сибирской язвы относится не к здравоохранению, а к ветеринарному контролю, так как изначальное заражение идет от животных.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT также подтвердил, что реальной угрозы эпидемии сегодня нет.