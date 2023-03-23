Washington Post: в конфликте на Украине время на стороне России из-за ее преимущества в живой силе и технике

Западные аналитики признают преимущество российской армии перед ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Washington Post, ссылаясь на экспертов, заявило о существенном преимуществе российской армии в живой силе и технике. По мнению издания, это приведет к победе России, если Запад не ускорит поставки оружия на Украину.

“Очевидно, что время на стороне России, это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгие боевые действия на огромном фронте” – передает издание слова аналитика европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо.

В статье отмечено, что анонс поставки истребителей стал символичным событием для Киева и был встречен с ликованием. Однако возможности, которые откроются для ВСУ в связи с поставками самолетов, сильно ограничены характером конфликта. Основную роль в конфликте занимает работа артиллерийских расчетов на ближних дистанциях, говорят авторы статьи.

Напомним, недавно это же издание выпустило статью о снижении качества вооруженных сил Украины из-за потерь больших потерь опытных военных. Некоторые западные аналитики начинают сомневаться в самой возможности провести контрнаступление ВСУ, запланированное на весну 2023 года.