Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Кремль будет реагировать соразмерно военной деятельности НАТО в Финляндии

В МИД РФ прокомментировали вступление Финляндии в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль будет реагировать соразмерно конкретной военной деятельности НАТО на территории Финляндии. Об этом 23 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив юридическую незавершенность вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

“Как уже объявлялось, в том числе на самом высоком уровне, мы свою реакцию будем соизмерять с конкретной военной деятельностью, которую НАТО будет осуществлять на территории этой страны” – сказал Грушко в интервью ТАСС, комментируя новость о подписании президентом Финляндии закона о вступлении в НАТО. Отдельно он отметил, что Россия будет учитывать все возможные изменения в конфигурации сил.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе заседания правительства подписал законы о вступлении страны в НАТО. Днем ранее депутаты шведского парламента также одобрили вступление в Североатлантический альянс. На данный момент против вступления Финляндии в альянс выступает только Венгрия.