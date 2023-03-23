Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Россией в решение украинского кризиса

Блинкен заявил о готовности Вашингтона к дипломатическому решению украинского кризиса Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США заявил о готовности Вашингтона к дипломатическому урегулированию украинского конфликта в случае, если Москва проявит признаки готовности к такому взаимодействию.

“Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность” – ответил Блинкен на вопрос о том, какие меры предпринимает Вашингтон для разрешения украинского кризиса. По его мнению, Москва не демонстрирует признаков готовности к завершению спецоперации.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" уже заявлял о готовности к дипломатическому решению конфликта, однако Блинкен настаивал на том, Киев сам должен решить когда и как закончить конфликт, несмотря на то, что Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с российской стороной.