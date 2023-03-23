Столтенберг считает, что передача Киеву снарядов с обедненным ураном не нарушает нормы международного права

Генсек НАТО не видит нарушения норм международного права в решении Британии поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача Великобританией снарядов с обедненным ураном украинским военным не нарушает норм международного права.

“Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины” – заявил Столтенберг агентству Франс Пресс.

Напомним, наряду с передачей боевых танков Challenger 2 Украине Великобритания решила поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Сайт KP.RU ранее рассказывал, зачем Британия обещает Киеву радиоактивные боеприпасы и кто после этого рискнет покупать украинское зерно и купаться в Днепре.

Данное решение стало известно во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве. Сразу после них глава МИД России Сергей Лавров, назвал подобное решение свидетельством готовности Великобритании идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права.

“Это плохо для них кончится” – заявил Лавров.