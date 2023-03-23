СБ ООН рассмотрит российскую резолюцию по расследованию взрывов “Северных потоков” 27 марта 2023 года

Голосование по проекту российской резолюции о расследовании подрывов "Северных потоков" назначено на 27 марта 2023 года Фото: REUTERS

Постпредство России при ООН 24 марта 2023 года сообщило о том, что Совет Безопасности всемирной организации проведет Голосование по проекту российской резолюции о расследовании подрывов российских газопроводов “Северные потоки”.

“Голосование пройдет 27 марта” – отметила миссия. Заседание СБ ООН состоится в понедельник в 22:00 мск. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что соавтором данного проекта резолюции выступил Китай, а также могут стать и другие страны. В миссии отметили, что западные делегации демонстративно не участвовали в работе по резолюции.

С призывами провести открытое расследование диверсии с участием России и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления ранее выступили в Государственной Думе РФ. МИД РФ также призывал провести расследование под эгидой ООН, однако получили отказ. Вместо этого Дания, Швеция и Германия начали собственное расследование, до которого, по словам Полянского, Россию не допускают.

Напомним, журналист Сеймур Херш в своем расследовании диверсии пришел к выводу, что взрывчатку под российские газопроводы заложили американские водолазы летом 2022 года во время учений НАТО, а недавно появившимися расследованиями о причастности “некой проукраинской группировки” пытаются отвлечь внимание от его расследования.