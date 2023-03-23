Опрос: 82% жителей Польши неприязненно относятся к россиянам

Жители Польши лучше всего относятся к американцам, хуже всего - к россиянам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Польши симпатизируют американцам, итальянцам и англичанам, но неприязненно относятся к россиянам, белорусам, арабам и цыганам. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела лаборатория CBOS. Результаты исследования были обнародованы в четверг, 23 марта.

О симпатии к жителям США заявили 68 процентов опрошенных. 61 процент поляков положительно относятся к итальянцам, а 60 процентов – к англичанам.

На последнее место респонденты поставили россиян. Только 6 процентов отметили, что относятся к гражданам РФ с симпатией, при этом 82 процента заявили о неприязни к россиянам. Также поляки выразили негативное отношение к белорусам, цыганам и арабам.

Всего исследователи предлагали участникам опроса высказаться об отношении к представителям 20 стран и национальных групп.

Ранее посольство Польши во Франции опровергло слова главы дипмиссии, посла Яна Эмерика Росцишевского, о том, что Варшава готова вступить в конфликт в Россией в случае поражения Киева.

Напомним, 20 марта в Министерстве обороны Польши сообщили об открытии первого постоянного военного гарнизона США. Он будет открыт в городе Познань.

Тем временем Польша намерена взыскать с украинских беженцев ранее выданные пособия на 500 тысяч долларов.