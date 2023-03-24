В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога в ночь на 24 марта 2023 года

В Киеве и области объявлена воздушная тревога в ночь на 24 марта. Фото: REUTERS

В Киеве и Киевской области в звучат сирены воздушной тревоги в ночь на 24 марта 2023 года. Об этом говорят данные интерактивной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Также сообщается, что воздушная тревога объявлена еще в четырех украинских регионах. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Тем временем российские силы отразили в Запорожской области две попытки прорыва Вооруженных сил Украины за последние пять дней, рассказал представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

Также сообщалось, что российские истребители уничтожили украинский Су-24 в Харьковской области. Средства ПВО сбили за сутки рять ракет РСЗО HIMARS и уничтожили 16 беспилотников ВСУ.

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