Леонидченко: США отказывают сотрудникам российской миссии в поездках далее 25 миль от штаба ООН

Российский дипломат рассказал о проблемах с визами для сотрудников постпредства РФ при ООН. Фото: REUTERS

Американские власти не исполняют надлежащим образом свои обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко во время заседания Комитета ООН по сношениям со страной пребывания в четверг 23 марта. Выступление Леонидченко опубликовано на сайте постпредства России при ООН, оно доступно здесь.

«37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти пять месяцев», - рассказал дипломат, добавив, что с декабря 2022 года для того, чтобы отъехать от штаб-квартиры ООН более, чем на 25 миль, сотрудникам российского постпредства теперь нужно получать разрешения.

Леонидченко добавил, что США искусственно создают проблемы для работы постпредств ряда «неугодных» государств.

Ранее российская делегация не смогла попасть на мероприятие, организованное Организацией Объединённых Наций в Нью-Йорке, потому что США отказались выдавать дипломатам из России визы. Делегация из России направлялась в Нью-Йорк, для участия в рабочей группе по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН, однако американская сторона безосновательно отказала им в визе, несмотря на то что россияне были приглашены.

В сентябре 2022 года сайт KP.RU рассказывал, что США не пускают делегацию России на Генассамблею ООН. Подробности.