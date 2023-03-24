Telegraph: Нетаньяху задержал визит в Великобританию из-за протеста пилотов

Премьер Израиля задержал свой визит в Великобританию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Великобританию. Официально это объясняется затянувшимися внутриполитическими консультациями, пишет The Times of Israel.

Тем временем британское издание The Daily Telegraph утверждает, что визит израильского премьера в Великобританию отложен из-за акций протеста по поводу судебной реформы в Израиле.

Напомним, 11 марта массовые демонстрации прокатились по Израилю и были направлены против политики правительства Биньямина Нетаньяху и судебной реформы, которую предлагает израильский премьер. В общей сложности в протестах приняли участие около 500 тысяч человек, в том числе около 240 тысяч человек приняли участие в митинге в Тель-Авиве.

Ранее более ста тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, протестуя против радикальных судебных изменений. Демонстрация, получившая название «Борьбы за судьбу Израиля», также прошла в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве. У протестующих возникли опасения, что нынешние реформы власти подрывают демократические нормы и нарушают права человека.