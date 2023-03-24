Что произошло в ночь на 24 марта

Датское энергетическое агентство намерено поднять со дна находящийся около трубы газопровода «Северный поток-2» неизвестный объект. Фото: REUTERS

Датское энергетическое агентство намерено поднять со дна находящийся около трубы газопровода «Северный поток-2» неизвестный объект. Ведомство сообщает, что пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» принять участие в подъеме этого предмета.

Соединенные Штаты нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии в четверг 23 марта. Сообщается, что авиационные удары были нанесены по объектам, которые, как считают в Пентагоне, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции после того, как один американский военнослужащий-контрактник погиб и еще шесть военнослужащих США были ранены после нападения БПЛА на международную военную базу на северо-востоке страны.

Турецкий политик Догу Перинчек, который претендует на пост президента страны, пообещал в случае победы на выборах вывести Турцию из состава Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленных поставок Украине оружия, выступая в четверг 23 марта на саммите ЕС. Украинский лидер сделал это в очень резкой и эмоциональной форме, рассказала журналистка Анна ван Денски, которая представляет издание Europe Diplomatic.

Новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций. Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг 23 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие новых решений по поддержке Украины. Украинский президент недоволен промедлениями в поставках дальнобойных ракет и введении новых антироссийских санкций.

Представители Украинской православной церкви начали покидать Киево-Печерскую лавру в четверг 23 марта.

Китай стал соавтором проекта резолюции о проведении расследования по диверсиям на «Северных потоках», которую Россия представит на голосование в Совбезе ООН.

Жители Польши симпатизируют американцам, итальянцам и англичанам, но неприязненно относятся к россиянам, белорусам, арабам и цыганам. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела лаборатория CBOS.