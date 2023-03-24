Щербинский завод планирует поставки лифтов в рассрочку в десятки регионов

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в Группу ДОМ.РФ) ведет переговоры с регионами по поставке лифтов для реализации программ капремонта многоквартирного жилья через механизм рассрочки. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил журналистам в рамках расширенного общего собрания членов «Евразийской лифтовой ассоциации».

С регионами ЩЛЗ прорабатывает схему, аналогичную той, которая используется в рамках масштабного проекта по замене устаревших лифтов в многоквартирном фонде Нижегородской области. В феврале завод заключил договор о поставке около 2 400 современных подъемников, которые до 2025 года будут установлены вместо лифтов, отслуживших более 25 лет. Оборудование будет предоставлено региону с беспроцентной рассрочкой платежа на 5 лет. Соглашению предшествовал аукцион Фонда капремонта.

Среди регионов России, предметно рассматривающих такой формат сотрудничества с ЩЛЗ в рамках конкурсных процедур: Москва, Ростовская, Волгоградская, Тюменская, Калужская, Архангельская, Калужская, Магаданская области, Хабаровский, край, ХМАО и Карелия.

В ходе общего собрания его участники обратили внимание на трудности, с которыми сталкиваются производители лифтового оборудования. Прежде всего, речь идёт о недозагрузке производств и необходимости оперативного импортозамещения комплектующих. Для дальнейшего развития отрасли необходима модернизация и инновационное развитие действующих предприятий с внедрение результатов НИОКР, внедрение новых механизмов финансирования программ замены лифтов, реализация мер господдержки спроса на российское лифтовое оборудование.

«Перед лифтовой отраслью стоит важная задача: в течение двух лет в стране необходимо заменить все устаревшие лифты. Это вопрос безопасности людей, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Современные подъемники нужны и в новостройках. Общими усилиями наших производителей отрасль способна обеспечить регионы и застройщиков необходимым объемом отечественного оборудования. Вместе с тем на повестке и меры поддержки добросовестных участников рынка, например, через прямые закупки регионами лифтов у отечественных предприятий. Производители должны быть центрами прибыли, которую они смогут направить на развитие, выплату зарплат и соцподдержку сотрудников».

По оценкам экспертов, до 15 февраля 2025 года в стране по нормам Технического регламента Таможенного союза требуется заменить около 85 тыс. лифтов (61 700 с уже истекшим сроком годности в 25 лет и 23 700 тех, у которых срок годности истекает).