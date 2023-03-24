Дмитрий Медведев: Говорить о сроках окончания СВО может только Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 24 марта 2023 года, ответил на вопросы журналистов. Его попросили дать примерную оценку сроков окончания специальной военной на Украине, на что политик заявил, что сделать это может только российский президент Владимир Путин.

— По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед, — отметил Медведев.

Политик добавил, что только Верховный главнокомандующий в курсе всех факторов и нюансов, поэтому только Путин и может дать какую-то оценку.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что победа в СВО будет достигнута. Он, как и все, надеется на наиболее скорое приближение этого дня. Зампред Совбеза отметил, что в ходе спецоперации необходимо отодвинуть границы угроз России как можно дальше от нее.