Медведев назвал чудовищными последствия возможного столкновения сильнейших армий мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что последствия столкновения сильнейших армий мира станут чудовищными.

Как уточнил Медведева, при реальном столкновении ведущих мировых держав, будет уже невозможно, кто из них победил. «Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», - сказал зампред Совета безопасности РФ в интервью российским СМИ.

Медведев также заявил о том, что сильной является та армия, которая воюет.

«Я бы не стал говорить о том, что одна армия первая, другая армия вторая. Сильной является та армия, которая воюет», - заявил политик, комментируя заявление о том, справедливо ли называть американскую армию первой в мире, а российскую – второй.

Как писал сайт KP.RU, в своем интервью Медведев также заявил, что российские войска могут дойти до Львова и Киева, чтобы «истребить заразу», отметив необходимость достичь целей спецоперации.