Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими Фото: REUTERS

Лидер турецкой партии «Родина», кандидат на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Как отметил политик в разговоре с РИА Новости, свою позицию он обозначил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, которая проходила в Баку месяц назад.

Сейчас Перинчек, претендент на пост президента Турции, собирает подписи избирателей. Выборы состоятся 14 мая.

Партия «Родина» всегда имела антизападную и антиамериканскую направленность. Ее сторонники поддерживают Россию.

— Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия «Родина» заявила, что признает новые республики, — рассказал Догу Перинчек.

Ранее политик заявлял, что США готовят «кровавую бойню» в Турции во время выборов.