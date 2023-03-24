Девять из десяти ипотечных кредитов на новостройки выдается по льготным программам

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В 2023 году льготная ипотека с господдержкой продолжает влиять на развитие жилищного строительства через поддержание спроса на рынке. С начала года с помощью программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ, улучшили жилищные условия уже более 100 тысяч семей. Об этом на круглом столе «Обеспечение доступности жилья для граждан: проблемы и пути их решения» в Совете Федерации сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«Повышение доступности жилья – комплексная задача, которая, с одной стороны, зависит от уровня доходов населения, с другой стороны – от стоимости жилья, - пояснил Михаил Гольдберг. - Необходимо увеличивать объем предложения на рынке, делать так, чтобы качественного жилья строилось и продавалось больше. Не менее важно и поддержание спроса, в том числе с помощью механизмов господдержки. И здесь ключевую роль играют льготные программы, оператором которых выступает ДОМ.РФ. Сегодня девять из десяти ипотечных кредитов на первичном рынке выдается по госпрограммам. Только с начала года мерами поддержки уже воспользовались почти 100 тысяч семей».

Наряду с наиболее универсальной «Льготной ипотекой» набирает обороты «Семейная ипотека» – общие выдачи по ней в прошлом году выросли более чем на 70% благодаря распространению на семьи с первенцами с середины 2021 года. Дальнейшим шагом в развитии этой меры господдержки может стать дополнительное снижение ставки на квартиры большей площади. Аналитик приводит статистику: сегодня более половины строящихся квартир однокомнатные, только 15% – с 3 и более комнатами, при этом с составом семей ситуация противоположная – на семьи из трех и более человек приходится около половины всех семей.

Михаил Гольдберг подчеркнул, что еще одной точкой роста для рынка может стать ипотека на ИЖС, однако пока ее проникновение в сектор по-прежнему невысокое: сейчас каждый десятый дом строится с привлечением ипотечного кредита, а может – каждый второй. Для этого необходима стандартизация рынка и развитие индустриального домостроения, в том числе с использованием технологий производства домокомплектов, шаги уже принимаются.

По словам Михаила Гольдберга, жилищное строительство в 2022 году стало одной из немногих отраслей, которая показала уверенный рост, он составил около 5%.

«Из крупных отраслей такого показателя удалось добиться только строительству и сельскому хозяйству. Этого невозможно было бы достичь без постоянного совершенствования законодательства. Надеемся на дальнейшую поддержку законодателей в этом вопросе», - заключил глава аналитического центра ДОМ.РФ.