Россия недополучила 37,7 млрд рублей по долгам других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошедшем году российские доходы по двусторонним государственным кредитам оказались в четыре раза меньше, чем ожидалось. Как сообщается, вместо запланированных 48,7 млрд рублей Россия получила около 11 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов РФ по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год.

Уточняется, что годом ранее Россия получила по таким займам свыше 52 млрд рублей, а в 2020 году было получено более 64 млрд рублей.

Как передает министерство, платежи от иностранных заемщиков получены не в полном объеме на фоне введенных ранее санкционных ограничений. Так, в феврале прошлого года Минфин США, а позже Европейский союз ввели запрет на операции с Банком России, а также Минфином РФ и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Под ограничительные меры попал и агент по платежам от иностранных государств - ВЭБ.РФ.

Кроме того, среди причин таких выплат называют тяжелую ситуацию в бюджетах развивающихся стран. По словам директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, многим развивающимся странам грозит дефолт по коммерческой задолженности на фоне повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США.

Напомним, в сентябре прошлого года ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 процентных пункта до 3-3,25%, что стало третьим подряд повышением. Как писал Global Times, такое решение американского регулятора грозит «мировым экономическим землетрясением».