Суд на Алтае приговорил мужчину к 6,5 года колонии за дезертирство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гарнизонный суд в Барнауле вынес приговор майору запаса Михаилу Жилину, который, опасаясь направления в зону специальной военной операции на Украине, попытался скрыться за рубежом. Мужчине назначили наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима, лишив его воинского звания. Об этом в пятницу, 24 марта, заявили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Как говорится в заявлении суда, Жилина признали виновным в совершении преступлений по статьям «Дезертирство» и «Незаконное пересечение границы», которые предусмотрены в Уголовном Кодексе РФ.

«Барнаульский гарнизонный военный суд … назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением воинского звания. Приговор в законную силу не вступил», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, опасаясь направления в зону проведения спецоперации, Жилин решил продать недвижимость и заявил командованию недостоверные данные о нетрудоспособности, а позже старался незаконно пересечь российскую границу.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Хабаровска за госизмену в виде финансирования украинской армии.