Осужденные по делу Baring Vostok Калви и Дельпаль покинули Россию Фото: REUTERS

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также его партнер Филипп Дельпаль, которые ранее были осужденные за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok признали виновным в деле о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Как сообщалось, в августе 2021 года Майкла Калви приговорили к 5,5 годам, а гражданин Франции Филипп Дельпаль, который также проходил по этому же делу, получил 4,5 года условно. Однако в январе 2022 года суд отменил наложенные ранее ограничения на выход из дома.