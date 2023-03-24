Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет еще сотни тысяч солдат из-за решения Вашингтона Фото: REUTERS

Решение правительства США выступать против китайского мирного плана по конфликту на Украине приведет к тяжелым последствиям для последней, считает офицер разведки морской пехоты Штатов в отставке Скотт Риттер. Об этом бывший военный рассказал YouTube-каналу Judging Freedom.

В интервью Риттер прокомментировал слова Джона Кирби о том, что США не хотят прекращения огня.

— Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США, — заявил экс-разведчик.

Скотт Риттер высказался, что по его мнению Вашингтону выгоден конфликт между Россией и Украиной, поэтому Белый дом и не рассматривает варианты его мирного завершения.

Ранее бывший разведчик предсказал Киеву поражение в случае потери Артемовска. Произойдет это летом или в начале осени, заявил он.