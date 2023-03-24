Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет еще сотни тысяч солдат из-за решения Вашингтона
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Решение правительства США выступать против китайского мирного плана по конфликту на Украине приведет к тяжелым последствиям для последней, считает офицер разведки морской пехоты Штатов в отставке Скотт Риттер. Об этом бывший военный рассказал YouTube-каналу Judging Freedom.
В интервью Риттер прокомментировал слова Джона Кирби о том, что США не хотят прекращения огня.
— Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США, — заявил экс-разведчик.
Скотт Риттер высказался, что по его мнению Вашингтону выгоден конфликт между Россией и Украиной, поэтому Белый дом и не рассматривает варианты его мирного завершения.
Ранее бывший разведчик предсказал Киеву поражение в случае потери Артемовска. Произойдет это летом или в начале осени, заявил он.