Депутат Бундестага заявил, что ввозимый в ФРГ американский газ дороже российского и менее экологичен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Импортируемый в ФРГ американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался намного дороже российского голубого топлива, а также менее экологичным. Об этом рассказал депутат Бундестага Андрей Хунко.

Парламентарий отметил, что ранее в Германию поступал недорогой природный газ через два трубопровода из России, но «из-за диверсии такой возможности больше нет». По его словам, на данный момент Берлин зависит от поставок американских энергоносителей, а СПГ не просто дороже, но хуже с точки зрения экологии.

«Зависимость от российского газа превратилась в зависимость от американского газа, что тоже является проблемой … У Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, какой более экологичен», - заявил депутат в интервью газете Global Times.

Напомним, ранее Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер объявил об окончании эпохи дешевой энергии для Европы, допустив, что следующей зимой Германия столкнется с нехваткой газа, а также призвав граждан не рассчитывать, «что следующая зима снова будет такой же мягкой».