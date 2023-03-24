Одной из улиц Мелитополя присвоят имя Дарьи Дугиной Фото: REUTERS

Жители Мелитополя поддержали инициативу Общественной палаты России назвать одну из улиц города именем погибшей Дарьи Дугиной. ТАСС передает, что принятие решение об увековечивании памяти журналистки подтвердила мэр города Галина Данильченко.

В пресс-службе ОП РФ рассказали, что глава Мелитополя сообщила о поддержке инициативы ее автору, первому зампреду комиссии по СМИ и массовым коммуникациям правительственного органа Александру Малькевичу.

Решение принималось общественным советом, который специально создали для рассмотрения и подготовки всех предложений. Все варианты находили в открытом доступе. В совет вошли историки, краеведы и активные жители города.

Напомним, журналистку и политолога Дарью Дугину убили в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Наталья Вовк, действующая по приказу спецслужб Украины, заминировала автомобиль девушки, после чего скрылась из страны.