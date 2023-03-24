Саида Мирзиёева: Для меня очень важны возможности, созданные для женщин в Приаралье

Фото: соцсети С. Мирзиёевой

23 марта на пленарной сессии высокого уровня Водной конференции член делегации Узбекистана Саида Мирзиёева выступила с трибуны ООН о последствиях Аральской трагедии, масштабной работе, проводимой Узбекистаном для их смягчения, а также лидерстве страны в объединении международных усилий в этом направлении.

«Я хочу, чтобы все любили Каракалпакстан [регион, в котором находится Аральское море] и его жителей. Это замечательные, красивые, умные, трудолюбивые и очень талантливые люди. Необходимо учитывать, что климат этого региона очень суров. Летом невыносимо жарко, а зимой очень холодно. В столь непростой ситуации народ Каракалпакстана прилагает все усилия для улучшения своего положения, внося вклад своим трудолюбием, творчеством, богатством прекрасных традиций», - отметила Саида Мирзиёева.

Она также зачитала стихи поэта Ибраима Юсупова, изображающие трагедию превращения моря в пустыню в мгновение ока. Любопытно, что каракалпакский язык прозвучал в здании Организации объединенных наций в первый раз.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что инициативы, выдвинутые президентом Шавкатом Мирзиёевым, получили широкую поддержку на международном уровне, и в 2021 году была принята резолюция ООН, объявляющая Приаралье зоной экологических инноваций и технологий, а чуть ранее – в 2018 году был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Говоря о мерах, реализуемых государством, спикер отметила, что в непростых условиях региона в особой заботе и поддержке нуждаются женщины, необходимо расширять возможности для них.