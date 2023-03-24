Захарова назвала слухами сообщения о планах сближения России и Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о планах по сближению России и Молдавии, появившиеся в немецкой газете Suddeutsche Zeitung, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Запуск подобного рода слухов нацелен на искусственное обострение ситуации и разрушение связей между нашими странами и народами. Разумеется, в сближении России и Молдавии как таковом нет ничего плохого. Нас объединяют общая история и культура, экономическая взаимосвязанность, тесные человеческие контакты. Мы заинтересованы в конструктивном и взаимоуважительном диалоге с Кишиневом», – приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Как отметила дипломат, для сближения России и Молдавии есть все необходимые инструменты, прежде всего солидная договорно-правовая база, межправительственная и межпарламентская комиссии, разветвленные торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также стремление народов двух стран к дружественным отношениям. Тем не менее Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии, заявила Захарова. Она подчеркнула, что налаживание отношений полностью зависит молдавских властей.

Напомним, на этой неделе Молдавия заблокировала пять сайтов российского информагентства Sputnik.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года власти Молдавии заявили о полном прекращении сотрудничества с Россией из-за СВО на Украине.