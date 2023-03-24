Экономист Задорнов предупредил о рисках реанимации «хронически больных» банков Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка спасти один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе будет окончен. Такое мнение в разговоре с РБК высказал бывший глава группы «Открытие» Михаил Задорнов, отметив, что российский рынок не затронет так называемый вирус, который на данный бродит по европейским странам.

Экономист заявил, что обострившийся кризис приведет к финансовым проблемам и у других крупных европейских банков. «Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие», - отметил он.

Среди слабых банков Задорнов назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena, который на данный момент является одним из старейших в мире, а также немецкий Commerzbank. По его словам, эти кредитные организации «хронически больными», а сейчас они «подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом».

Напомним, ранее поступило сообщение о том, что из крупнейших швейцарских банков массово уходят богатые китайские инвесторы, переживающие из-за повальной санкционной политики западных стран. Сообщалось о планах крупнейшего банка Швейцарии UBS купить Credit Suisse за 1 млрд долларов.