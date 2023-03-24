Песков назвал позитивной новостью приглашение Данией оператора «Северного потока-2» к подъему неизвестного объекта Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позитивной новостью планы Дании пригласить оператора «Северного потока-2» - Nord Stream 2 AG - для участия в подъеме неизвестного объекта, обнаруженного около газопровода.

«Давайте посмотрим, что за этим дальше будет стоять. Но пока, безусловно, это позитивная новость … когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования», - заявил представитель Кремля в пятницу, 24 марта.

Песков назвал «критически важным» понять, имеет ли этот объект отношение к совершенным ранее диверсиям, а также высказался за продолжения расследования, указав на то, что оно «должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон».

Напомним, Датское энергетическое агентство сообщило о планах поднять со дна находящийся около газопровода «Северный поток-2» неизвестный объект, пригласив для этого Nord Stream 2 AG.