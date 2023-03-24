Кремль не примет участие в акции «Час земли» 25 марта 2023

Кремль не примет участие в акции «Час земли» 25 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Кремль в этом году не примет участия к экологической акции «Час Земли», во время которой отключается подсветка на всех крупных объектах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что организатор акции стал иноагентом», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Напомним, «Час Земли» – это ежегодная международная акция, проводимая Всемирным фондом дикой природы*. Ежегодно в последнюю субботу марта с 20:30 до 21:30 организаторы призывают каждого человека на час выключить свет в своем доме и отключить электроприборы, тем самым обратив внимание всего мира на экологические проблемы современности.

Как писал сайт KP.RU, в этом году в Москве акция пройдет в Москве в 16 раз. Масштабных мероприятий не запланировано, но, например, крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ проведет свою экологическую акцию. В субботу, 25 марта, аттракцион впервые окрасится в зеленый цвет, а с 20:30 до 21:30 будет отключена часть архитектурно-художественной подсветки аттракциона.

*Включена Минюстом России в реестр иностранных агентов