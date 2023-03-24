МИД Эстонии обязал российского дипломата покинуть страну до 29 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония объявила персоной нон-грата российского дипломата, который теперь должен покинуть страну к среде, 29 марта. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило Министерство иностранных дел республики.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон-грата», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как говорится в заявлении министерства, деятельность российского дипломата в республики противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Его обвинил в якобы в участии в «подрыве безопасности», а также «конституционного порядка» в Эстонии при помощи распространения «пропаганды».

Напомним, ранее разведка Эстонии объявила об «угрозе» безопасности со российской стороны в долгосрочной перспективе. Как писал сайт KP.RU, в заявлении говорилось о том, что единственная угроза для балтийского региона исходит якобы от Москвы.