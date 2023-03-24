Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами Фото: REUTERS

База Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают ливанские СМИ.

По информации телеканала Al-Mayadeen, была обстреляна база на нефтяном месторождении "Эль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Уточняется, что по ней выпустили несколько ракет.

Как писал сайт KP.RU, в начале января оенная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару. Пострадавших и погибших в результате обстрела не было.

Напомним, американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 31 декабря 2022. По ней было выпущено несколько ракет. Аналогичный случай произошел в октябре прошлого года.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США.