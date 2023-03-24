Медведев: «полубезумный дед» Байден торопится с помощью для Украины из-за усталости Запада

Медведев заявил, что в западных странах нарастает усталость от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал о том, что в западных странах сейчас нарастает усталость от Киева.

Как отметил Медведев, на этом фоне президент США Джо Байден делает все для того, чтобы как можно скорее протолкнуть помощь Украине. По мнению зампреда Совбеза РФ, Республиканская партия США этого не даст.

«Конечно, нарастает! И именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть и эту помощь, и все остальное», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, нарастает ли усталость от украинской темы в странах Запада.

Напомним, днем ранее, 23 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что страны Запада должны быть готовы к тому, что украинский конфликт затянется надолго.