Психиатр Додица назвал желание ребенка царапать и щипать себя признаком детской агрессии Фото: Олег УКЛАДОВ

Основной причиной детской агрессии является физиологический фактор, но не всегда это так. Порой бывают случаи, когда проявление жестокости становится тревожным звоночком и нужно обратиться за помощью к детскому психологу.

Физиологическое проявление – это когда ребенок использует свою силу, причиняя вред другим. Экспрессивная агрессия выражается вербально и невербально: слова и жесты. Чаще всего такую агрессию дети отрицают.

В детском возрасте из-за особенностей развития пока еще нет равновесия между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. Ребенок не всегда справляется с эмоциями и выливается это в регулярные всплески агрессии.

А вот тревожным звоночками станут замкнутость, апатичность, депрессивность, жестокость к другим детям и к животным, слабые навыки самоконтроля, проблемы с вербальной коммуникацией, - говорит эксперт «Газете.Ru» врач-психиатр, главный врач психиатрической клиники и клиники детской психиатрии Госпитальная Марчел Додица.

Навязчивые страхи и фобии, щипание, царапание себя, попытка дергать волосы – все это повод отвести ребенка к психологу. В противном случае могут развиться серьезные расстройства психики, в том числе, толкающие на преступную деятельностью.

Но родителям не стоит забывать, что до определенного возраста детская и школьная агрессия вполне допустима. Это реакция на несправедливость по отношению к себе.

На психологические манипуляции легче всего попадаются подростки с податливым психотипом, для которых важно мнение окружающих, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, генеральный директор психологического центра «Дом», вице-президент ассоциации практических психологов и коучей Светлана Шишкова.

А вот причиной детской жестокости и агрессивного поведения могут стать защитная реакция, склонность к самоутверждению и другие внутренние процессы. О них рассказала «Известиям» психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.