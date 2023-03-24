Захарова пошутила о поставках Макроном оружия французам после беспорядков в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала беспорядки во время протестных акций во Франции. Дипломат пошутила, что теперь президент Макрон решит поставлять оружие митингующим, чтобы поддержать демократию и сохранить суверенитет страны.

В своем телеграмм-канале Захарова опубликовала ролик, на котором запечатлены последствия беспорядков на улицах Парижа.

— А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны? — написала представитель МИД РФ.

Отметим, Франция активно отправляет вооружение и технику на помощь Киеву. Так, в середине марта на Украину прибыли несколько колесных танков AMX-10RC. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar.

Тем временем в самой Франции проходят протесты против поставок оружия Украине.