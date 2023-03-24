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НовостиПолитика24 марта 2023 10:33

Песков прокомментировал зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Песков назвал обоснованным обращение Медведева к опыту Сталина в годы Великой Отечественной войны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Песков прокомментировал зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, прокомментировал зачитанную заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым телеграмме Иосифа Сталина, назвав это обоснованным, а также заявив о том, что обращаться необходимо к любому опыту.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», - сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильным обращаться к сталинскому опыту.

Напомним, ранее зампред Совета безопасности РФ на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения прочел телеграмму Иосифа Сталина времен Великой Отечественной Войны, отметив, что такие обращения имели «весьма впечатляющие» результаты.