Зараженное сибирской язвой мясо изъяли в Чувашии Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо, зараженное сибирской язвой, сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике.

«Местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, удалось установить. Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора для исследования и утилизации», – сказано на сайте ведомства.

В зонах, где хранилась зараженная продукция, в настоящее время организованы карантинные и профилактические мероприятия. В связи с заражением жителей Чувашии сибирской язвой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).

Напомним, в Чувашии произошла вспышка заболевания сибирской язвой. Там заболели два человека во время разделки бычьей туши. Они успели продать часть мяса и шкуру проезжавшему мимо водителю. Сейчас все заболевшие госпитализированы, а места их пребывания дезинфицированы. Суммарно с зараженными контактировали около 130 человек, на карантине.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о локализации всех очагов заражения сибирской язвой в России.