Медведев пожалел немцев после слов главы Минюста ФРГ про возможность «ареста» Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, заявившего, что Берлин должен выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовать президента России Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

«Дураки из европейской структуры власти действительно поражают меня», - заявил зампред Совбеза РФ. Медведев в Twitter.

Медведев назвал подобный арест «недвусмысленным объявлением войны Российской Федерации», заявив, что в таком случае Москву вынудили бы атаковать Берлин. Зампред Совбеза РФ отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «подобрал себе действительно отличную команду». «Бедные немцы», - добавил политик.

Напомним, МУ ранее выдал «ордер на арест» российского президента, а также уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.