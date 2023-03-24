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НовостиПолитика24 марта 2023 10:49

Медведев пожалел немцев после слов главы Минюста ФРГ про возможность «ареста» Путина

Зампред Совбеза РФ заявил, что Шольц подобрал «отличную команду»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев пожалел немцев после слов главы Минюста ФРГ про возможность «ареста» Путина

Медведев пожалел немцев после слов главы Минюста ФРГ про возможность «ареста» Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, заявившего, что Берлин должен выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовать президента России Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

«Дураки из европейской структуры власти действительно поражают меня», - заявил зампред Совбеза РФ. Медведев в Twitter.

Медведев назвал подобный арест «недвусмысленным объявлением войны Российской Федерации», заявив, что в таком случае Москву вынудили бы атаковать Берлин. Зампред Совбеза РФ отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «подобрал себе действительно отличную команду». «Бедные немцы», - добавил политик.

Напомним, МУ ранее выдал «ордер на арест» российского президента, а также уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.