Больше половины россиянок хотят сами выбирать на каком месяце беременности уходить в декрет Фото: Евгения ГУСЕВА

Более половины россиянок хотят сами принимать решение, когда им уходить в декретный отпуск. Ранее была озвучена инициатива главой патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федором Лукьяновым о предоставлении женщинам права брать отпуск по беременности в первом триместре.

Опрос показал, что 20% россиянок поддерживают инициативу. А вот 54% склонны сами делать выбор: уходить в декрет или оставаться на работе.

Среди тех, кто высказался против инициативы, было 14% респонденток, пишет NEWS.ru.

Желание выбирать самостоятельно чаще всего озвучивают россиянки в возрасте до 40 лет – 66%.

Примечательно, что женщины с доходом выше 80 тыс.рублей, выступают против ранних декретов (23%). А все потому, что такие сотрудницы теряют в деньках.

В 2024 году максимальная сумма декретных выплат составляет 83 204 руб. в месяц.

Исследование проведено сервисом по поиску работы SuperJob.ru.

Стоит отметить, что врачи уверены, что ранний декрет несет больше опасностей для будущих мам. У беременной женщины может возникнуть адинамия — синдром внезапной слабости, а снижение подвижности грозит застоями в малом тазу, что плохо влияет на плод, передает "360".