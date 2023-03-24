The Times: Корабли ВМС Дании и Швеции патрулировали район подрыва «Северных потоков» за четыре дня до диверсий

Корабли ВМС Дании и Швеции патрулировали район подрыва «Северных потоков» за четыре дня до теракта Фото: REUTERS

Военные корабли Дании и Швеции патрулировали район, в котором произошел подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» за четыре дня до диверсий, сообщают британские СМИ.

По информации The Times, патрульный корабль ВМС Дании P524 Nymfen в дальний район Балтийского моря, после чего сам отключил транспондер и несколько часов не мог быть обнаружен международными системами отслеживания морского движения. Судно обогнуло остров Борнхольм и отправилось к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров, сообщает издание. Как только транспондер был отключен, в район нахождения датского судна направились корвет ВМС Швеции и шведский разведывательный самолет шведских, отмечает издание.

Журналисты издания полагают, что активность военных кораблей двух королевств у острова Борнхольм могла быть связана с обнаружением подводной лодки или судна с выключенным транспондером. По мнению бывшего сотрудника датских разведывательных служб Якоба Корсбо, корабль Nymfen «не просто так курсировал вокруг места взрыва».

Напомним, ранее Датское энергетическое агентство намерено поднять со дна находящийся около трубы газопровода «Северный поток-2» неизвестный объект. Оно пригласило компанию Nord Stream участвовать в его подъеме.

Между тем в Дании считают, что найденный у «Северных потоков» объект мог находиться там давно.