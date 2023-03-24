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НовостиЗдоровье24 марта 2023 11:15

ЛОР Зайцев предупредил об опасности оголенных щиколоток весной

Если регулярно носить такую одежду, то могут начаться серьезные проблемы
Елена АКИМОВА
ЛОР Зайцев предупредил об опасности оголенных щиколоток весной

ЛОР Зайцев предупредил об опасности оголенных щиколоток весной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом календарной весны многие торопятся сменить гардероб на более легкий. На улицах можно встретить людей, который выбирают укороченные штаны, оголяя щиколотки.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об опасности таких нарядов. Причина в том, что можно получить переохлаждение и серьезное воспаление.

Причем страдать в такой ситуации будет не только голеностопный сустав, но и дыхательные пути.

В нашем организме все взаимосвязано и промоченные или застуженные ноги приводят к заболеваниям полости носа, синуситам или вазомоторному риниту.

- Носить такие вещи совершенно неправильно и губительно для здоровья. Человек находится на улице не 5-10 минут, а минимум час, чтобы добраться до школы или работы. Первыми реагируют нижние носовые раковины и носоглотка, - говорит врач NEWS.ru.

У подростков простуда проявляет себя особенно быстро. Дети в возрасте 9-11 лет после такой одежды могут столкнуться с ростом аденоидов.

А вазомоторный ринит в последствии приводит к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.