ЛОР Зайцев предупредил об опасности оголенных щиколоток весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом календарной весны многие торопятся сменить гардероб на более легкий. На улицах можно встретить людей, который выбирают укороченные штаны, оголяя щиколотки.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил об опасности таких нарядов. Причина в том, что можно получить переохлаждение и серьезное воспаление.

Причем страдать в такой ситуации будет не только голеностопный сустав, но и дыхательные пути.

В нашем организме все взаимосвязано и промоченные или застуженные ноги приводят к заболеваниям полости носа, синуситам или вазомоторному риниту.

- Носить такие вещи совершенно неправильно и губительно для здоровья. Человек находится на улице не 5-10 минут, а минимум час, чтобы добраться до школы или работы. Первыми реагируют нижние носовые раковины и носоглотка, - говорит врач NEWS.ru.

У подростков простуда проявляет себя особенно быстро. Дети в возрасте 9-11 лет после такой одежды могут столкнуться с ростом аденоидов.

А вазомоторный ринит в последствии приводит к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.