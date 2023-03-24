Амурская область будет развивать моногорода при поддержке ВЭБ.РФ

Губернатор Василий Орлов обсудил с представителями руководства ВЭБ.РФ приоритетные направления сотрудничества. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Корпорация ВЭБ.РФ окажет поддержку в развитии моногородов Амурской области. Представители руководства корпорации в пятницу, 24 марта обсудили с губернатором региона Василием Орловым приоритетные направления сотрудничества. Глава Приамурья отметил высокую заинтересованность региона в совместной работе с ВЭБ.РФ.

«Рассматриваем ВЭБ.РФ, как стратегического партнера при реализации значимых инфраструктурных проектов области. Корпорация помогает нам - профинансировала создание мастер-плана Благовещенска и активно принимает участие в его разработке. Востребована со стороны ВЭБ.РФ и поддержка моногородов, их в Приамурье четыре - Свободный, Тында, Райчихинск и пгт. Прогресс. На рассмотрении в ВЭБе сейчас находится проект обустройства спортивных площадок одной из школ Тынды, прорабатываем возможность подачи заявки на реконструкцию школы детского и молодёжного творчества в Прогрессе», - рассказал Василий Орлов.

Инвесторы, реализующие в моногородах перспективные проекты, могут получить по линии ВЭБ.РФ льготные займы: от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей всего под 1% годовых. Главный управляющего партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева считает, что эта мера поддержки будет особенно востребована для реализации новых проектов в городе Свободный.

«В этом моногороде видим большой потенциал для развития. Знаем, что там планируется строительство индустриального парка и понимаем, что туда поедет турист. Построенная при финансовой поддержке ВЭБа инфраструктура там может быть востребована для новых туристических объектов», - отметила Ирина Макиева.

Еще одна мера поддержки ВЭБ.РФ предназначена для развития моногородов с количеством жителей не более 50 тысяч человек. В конце 2022 года корпорация запустила программу софинансирования строительства объектов социальной инфраструктуры в таких населенных пунктах. При реализации социально важных проектов ВЭБ.РФ берет на себя половину затрат, при этом общая сумма софинансирования составляет не более 750 миллионов рублей.