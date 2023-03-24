Песков объяснил введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкций «грубым давлением» Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал введение Казахстаном системы для борьбы с обходом санкционных ограничений, объяснив это давлением западных стран.

«Страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки оказывают неприкрытое грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям», - заявил представитель Кремля в пятницу, 24 марта.

Песков отметил, что данные действия требуют особого внимания и со стороны Москвы, а также со стороны самих этих государств. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски», - добавил он.

Ранее появилось сообщение о планах Казахстана ввести систему для борьбы с обходом западных санкционных ограничений при поставках в Россию с апреля 2023 года. Отмечалось, что такими действиями страна намерена показать Западу, что не помогает Москву обходить ограничительные меры через систему параллельного импорта.